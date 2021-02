CADRIN, Louise



Étant sévèrement affectée par une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), à Québec le 22 janvier 2021, j'ai eu recours à l'aide médicale à mourir. Sans espoir de guérison et sans pouvoir bénéficier d'aucune qualité de vie, j'ai choisi de partir dans la paix et la dignité afin de m'éviter d'autres souffrances physiques et morales. Avec mes plus beaux souvenirs à celles et ceux que j'ai aimés et aimerai toujours..LouiseÀ Québec, à l'âge de 71 ans est décédée madame Louise Cadrin, fille de feu madame Thérèse Guertin et de feu monsieur Eugène Cadrin.Elle laisse dans le deuil sa sœur Hélène; son beau-frère Michel Girard; son filleul Jean-François; son neveu Frédérick (et son épouse Lydia Côté )et leurs deux enfants qu'elle chérissait, Alexia et Zachary; sa tante Madeleine Guertin ainsi de nombreux cousins et cousines. Louise tient à saluer une dernière fois François Cadrin, son compagnon de pêche depuis l'enfance, ainsi que Jean Cadrin, son compagnon de voile et de séjours à la mer des 20 dernières années.Ses cendres seront disposées ultérieurement au Cimetière Mount-Hermon à Sillery (lot Cadrin-Girard ). La famille tient à remercier les Docteurs Lucie Beaulieu et Carole Cyr pour leurs bons soins, leur empathie et leur grand professionnalisme dans ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Adoption chats sans abri (ACSA), 575 Chemin de la Canardière, Québec QC, G1J 2B5, tél.: 418-522-7700, site web: www.centreacsa.weebly.com ou à la SPA de Québec, 1130, Avenue Galilée, Québec QC, G1P 4B7, téléphone : 418 527-9104, site web : www.spadequebec.ca.