VALLIÈRES, Judith



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Judith Vallières, fille de feu Émile Vallières et de feu Cécile Gingras. Elle demeurait autrefois à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain Pelchat (feu Pierrette Drouin), Francine Pelchat (Bruno Berthiaume), Joanne Pelchat (Jean-Louis Gosselin), Luc Pelchat (Lise Turgeon) et Claude Pelchat (Manon Turgeon); ses petits-enfants : Nancy et Vicky, Jasmine, Nicolas et Dario, Sonia et Josée, Catherine, Chantal et Mathieu, Samuel et Sarah, leur conjoint(e); ses 21 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille; sa soeur, Lise Vallières (feu Jacques Bastien); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à son endroit. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église de Saint-Isidore (Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus).