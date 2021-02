BILODEAU, Lucille



À la résidence Charles-Couillard (Saint-Charles-de-Bellechasse), le 22 janvier 2021 a l'âge de 97 ans, est décédée Mme Lucille Bilodeau, épouse de feu M. Willie Baillargeon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Ginette Choinière) et Bruno (Ghislaine Blais); ses petits-enfants: Emmanuelle (Federico Spraggon), Pier-Luc (Marie-Ève Dupont), Mylène (Dominic Poulin), Émilie (David Olivier); ses arrière-petits-enfants: Camille, Mateo, Florence, Chloé, Rose, Damon, Loraine, Ariane, Yasmine, ainsi que Marianne (Maxime Gagné) et Pénélope, fille et petite-fille de Ginette. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs parents et ami(es).Un merci particulier au personnel de la résidence Charles-Couillard ainsi qu'au docteur Marcel Moreau pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec téléphone: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca.