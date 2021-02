TURCOTTE, Daniel



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 28 janvier 2021, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur Daniel Turcotte. Il était le fils de feu monsieur Henri Turcotte et de feu dame Elmire Bélanger. Il demeurait à Pont- Rouge.Il laisse dans le deuil son frère et sa soeur, ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre paisiblement ses nombreux animaux, si important pour lui. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Pont-Rouge, pour les bons soins prodigués.