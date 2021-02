DUMONT, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 janvier 2021, à l'âge de 67 ans et 10 mois, est décédé monsieur Denis Dumont, époux de madame Claire Lamontagne, fils de feu madame Bertha Couture et de monsieur Louis Dumont. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse et son père (Cécile Gosselin), sa fille Marie-Audrey (Jean-Philippe Blais), ses deux petits-enfants: Rose et Félix-Antoine; ses frères: Serge (Linda Genest), Normand (Catherine Payne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne: Raymond (Johanne Vermette), feu Rosaire, Denis (Sophie Duquette), Robert (Martine Chrétien), Lucie (René Audet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-de-Bellechasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.