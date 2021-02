DESROSIERS, Robert



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Robert " Bob " Desrosiers, survenu le 18 janvier 2021, au Centre d'hébergement Saint-Antoine, à l'âge de 80 ans et 10 mois. Natif de Lévis, fils de feu Julienne Lemieux et de feu Alexis Desrosiers. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Louise Auger, ayant rejoint la mère de ses enfants feu Rita Boucher. Ses filles Sonia (Bernard Parent et ses enfants Andréanne et Marie-Pier), Sandra (Danny Martel et ses enfants David et la petite Marianne). Ses petits enfants chéris Vicky, Rébecca (Steven Guillemette), Kellyann, Pierre-Olivier et Meleena. Ses sœurs Rita, Denyse, Édith (feu Raymond Lacasse) et son frère Benoit " Ben " (Pauline Brochu), ainsi que le fils de sa conjointe Harold Belley. Il laisse également dans le deuil ses cousins et cousines, neveux et nièces, beaux-frères, belles-soeurs et de nombreux amis(es). Monsieur Desrosiers était retraité de Bell Canada. Il a été membre Kinsmen pendant plus de 20 ans et fut également impliqué, pendant plusieurs années, au sein de sa communauté au Lac-Sergent, municipalité de comté de Portneuf. La famille tient à présenter sa gratitude au personnel soignant, tout particulièrement à l'équipe de l'étage 2C, du Centre d'hébergement Saint-Antoine à Québec pour les bons soins prodigués, et ce, dans l'amour et la dignité. Votre témoignage de sympathie à la famille peut se traduire également par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (www.coeuretavc.ca).