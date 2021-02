BÉLANGER, Clovis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 janvier 2021, à l'âge de 101 ans, est décédé monsieur Clovis Bélanger, époux de feu madame Lucille Dionne. Il était le fils de feu monsieur Raoul Bélanger et de feu madame Laura Guillot. Il demeurait à Beauport.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Monsieur Bélanger laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Samnang Pen), Marie (Rodrigue Bérubé), Dominique et Normand (Louise Michaud); ses petits-enfants: Maxime, Alexis, Sithara, Sophana et Chantavy, Sandrine, Jeanne, Sophie et Maude; ses arrière-petits-enfants: Raphaëlle et Félix, Nellie et Eugénie, Raphaëlle et Alexis, Lucille et Arthur; sa sœur Solange (feu Gilles Guay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de: feu Christophe (feu Thérèse Rainville), feu Louis- Anselme (feu Thérèse Mainguy) et feu Simon (feu Clémence Roy). Il était le beau-frère de feu Jean-Paul Dionne (feu Irène Timmons), feu Sœur Cécile Dionne, feu Lionel Dionne (feu Marguerite Giroux), feu Sœur Marguerite Dionne, feu Père Raymond Dionne, feu Sœur Monique Dionne, feu Annette Dionne, feu Yves Dionne (feu Marie-Ange Côté), feu Yvette Dionne (feu Clermont Gagnon). Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à un organisme ou une fondation de bienfaisance de votre choix. Il a été confié à la maison