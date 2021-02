HABERLIN, Frank

(Francis William)



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Frank Haberlin, à l'âge de 71 ans, le 27 janvier 2021, à son domicile du quartier Montcalm, à Québec. Il était le fils de feu Ettie (Brigid) Bowles et de feu Leo G. Haberlin ainsi que le frère de feu Ralph Haberlin. Frank était retraité de la compagnie Papiers Stadacona.Frank laisse derrière lui et dans le deuil ses sœurs Claire (feu Derek McBain) et Helena (feu Peter Daly). Il était un oncle fier et ses neveux Kevin McBain (Carrie Clarke), Kenny McBain (Luce Bélanger), Greg McBain, et ses nièces Darlene McBain (Hugues Labrie), Christina Daly (Dave Inglis), Elizabeth Daly-Desjardins (Benoît Desjardins) se souviendront à jamais de lui. Frank manquera beaucoup à ses chers petits neveux et nièces qu'il aimait tant. Il laisse également derrière lui ses tantes Rosemary Bowles, Helen Haberlin, Anne-Marie Haberlin, ses chers cousins et cousines et ses innombrables ami(e)s de longue date. Un merci tout particulier à Kenny et Luce.Au lieu de fleurs, des dons à la mémoire de Frank peuvent être faits à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, 418 524-2626 ou sur le site www.gilleskegle.org. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.