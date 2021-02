Arrestation d’un innocent: Une enquête d’une «complexité exceptionnelle»

Malgré l’arrestation et la mise en accusation d’un homme innocent dans l’affaire du policier battu et désarmé, la police de Montréal estime que l’enquête dans ce dossier est d’une «complexité exceptionnelle».

«Je veux que les Montréalaises et les Montréalais sachent que l’événement survenu le 28 janvier dernier est d’une complexité exceptionnelle. Nos enquêteurs travaillent sans relâche depuis l’événement à élucider ce qui est arrivé», a indiqué dans un communiqué le directeur du corps policier, Sylvain Caron.

Pour résoudre cette agression sauvage du policier Sanjay Vig, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit avoir «déployé toutes les méthodes et stratégies d’enquêtes habituelles, et ce dans un souci de recherche de vérité et de justice».

Selon la police, la nouvelle vidéo tirée d’une caméra de surveillance ne démontre pas «à elle seule» l’innocence de Mamadi Fara Camara. D’autres éléments d’enquête auraient contribué à l’innocenter.

«À l’heure actuelle, la combinaison de tous les éléments de preuve nous permet d’envisager la présence d’une personne additionnelle sur la scène de l’événement, le soir du crime», a fait savoir le SPVM.

Selon nos informations, les policiers auraient un suspect dans leur mire. Cet individu aurait eu une interaction avec le policier Sanjay Vig peu de temps avant d’être sournoisement agressé à coups de barre de métal, sur le boulevard Crémazie Ouest, dans le quartier Parc-Extension.

Lors de l’agression, le policier d’expérience a été désarmé par le suspect, qui a ensuite ouvert le feu dans sa direction.

Sévèrement blessé à la tête, Sanjay Vig serait parvenu à se réfugier dans un appartement du secteur pour attendre les secours.