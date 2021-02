LACHANCE, Henriette



À Québec, le 24 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée mademoiselle Henriette Lachance. Elle était la fille de feu Marie-Anne Bédard et de feu Rosaire Lachance. Elle demeurait à Québec.Elle laisse ses frères: Joseph et Edmond, ses neveux et nièces qu'elle aimait beaucoup et ses cousins, cousines. Elle laisse aussi dans le deuil la famille Haince, qu'elle appelait tendrement sa famille d'accueil, chez qui elle a vécu 50 ans de bonheur: Gilles (Ginette Hodgson), Martine (François Lavoie) et Stéfan (Cynthia Leclerc-Duval) ainsi qu'un très grand ami, Marc Audet (Danièle Provencher). Elle manquera également à de précieuses amies: Lucie Giguère, Francine Mecteau, Thérèse Fortier, Francine Millette ainsi qu'à de formidables ami(e)s (mentionnons les Barthe, les Martel et les Dion).Elle reposera au cimetière de Cap-Rouge tout près de l'église Saint-Félix.