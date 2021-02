D'ASTOUS, Agathe Heppell



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 25 janvier 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Agathe Heppell, épouse de feu monsieur Robert D'Astous. Elle était la fille de feu dame Mercédès Corriveau et feu monsieur Louis-Philippe Heppell. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Madame D'Astous laisse dans le deuil ses enfants : Doris (Yves Jobidon), Gilles (Christiane Bourgeois), Lise (Jacques Dumont) et Johanne (Serge Robitaille); ses petits-enfants : Karyne (Jean-François Savard), Mélanie et Frédérick; ses arrière-petits-enfants : Luka, Jade, Liam et Romy; sa sœur Marielle (feu Damien Ross). Elle est allée rejoindre ses frères : feu Salomon (feu Alice Vignola), feu Damien (feu Florence D'Astous), feu Jean-Rock (Raymonde Albert), feu Louis-Cyrice (feu Marthe D'Astous), feu Charles-Auguste (Marthe St-Laurent), feu Réal (Jacqueline Dumont), feu Ludovic (Carmelle Lapierre) et feu Dominique (feu Raymonde Keays). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à souligner l'excellence des soins prodigués aux soins palliatifs de l'Hôpital du Saint- Sacrement, CHU de Québec-Université Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, Pavillon CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél : (418) 525-4385.