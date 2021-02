GOULET, Raymond



À son domicile, le 28 janvier 2021, est décédé à l'âge de 90 ans et 7 mois, monsieur Raymond Goulet, époux de madame Aline Lirette. Il était le fils de feu monsieur Lucien Goulet et de feu dame Cédulie Fournier. Il demeurait à St- Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Daniel (Jeanne Falardeau), Serge (Jocelyne Rochette) et Nadine; ses petits-enfants: Jimmy, Laurence, Noémie, Marie-Pier et Maxim; ses frères et sœurs: feu Marguerite (feu Valmont Fournier), feu Rosaire (Rachel Gingras), Guy (Micheline Careau), feu Émilienne (feu Claude Lirette), René (Madeleine Paquet) et Noëlla (Fernand Lafontaine); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Laurent Lirette (Marie-Paule Bruyère), Solange Lirette (feu Raymond Bolduc), feu Camille Lirette (feu Micheline Caron), Lucille Lirette (Robert Plamondon), Lise Lirette (Gérard Cliche), Patrick Lirette (feu Huguette Vallières) et ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), via leur site internet: https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-donsVous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.