DIONNE, Aline Bourgoin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 20 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Aline Dionne, épouse de monsieur Jean-Luc Bourgoin. Née à Rivière-du-Loup le 27 décembre 1949, elle était la fille de feu dame Cécile Paradis et de feu monsieur Gilbert Dionne. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son époux Jean-Luc, madame Dionne laisse dans le deuil son fils Jérôme; ses petits-enfants : Anélia et Romain Bourgoin et leur maman Isabelle Guy; sa sœur et son beau-frère Pauline Dionne (Michel Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourgoin : Noëlla, Jules, Jacques ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, spécialement du département d'Hématologie, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.