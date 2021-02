Bell investira plus d’un milliard $ supplémentaires pour ses infrastructures

BCE, la maison-mère de Bell, a annoncé jeudi que ses investissements dans son réseau de fibre optique et sans fil allaient s’accélérer d’au moins un milliard $ pour les deux prochaines années.

Ayant 3,8 milliards $ dans ses coffres, notamment grâce à la vente de centres de données l’an dernier, BCE augmente ainsi du quart ses dépenses d’investissement qui oscillaient autour de 4 milliards $ annuellement dans la dernière décennie.

«BCE est fière d'annoncer une intensification considérable des dépenses d'investissement dans ses réseaux afin d'aider le Canada à surmonter les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19, ainsi qu'une hausse de 5,1 % du dividende sur ses actions ordinaires. Ces initiatives reflètent notre engagement qui consiste à être à l'avant-plan de la construction de l'infrastructure numérique de prochaine génération au Canada tout en procurant des rendements sous forme de dividendes plus élevés aux actionnaires qui ont investi dans la stratégie d'innovation et de croissance du réseau à large bande de Bell», a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada par communiqué, jeudi.

Le géant des télécommunications a également annoncé des revenus en baisse de 2,8 % pour le dernier trimestre 2020, ainsi que de 3,8 % pour l’ensemble de l’exercice 2020 par rapport à 2019. Ces reculs sont attribués à la crise de la COVID-19 qui a affecté ses activités commerciales et de consommation, comme les ventes de produits sans fil et des services d'itinérance sans fil, ainsi que ses revenus des publicités dans ses médias et ceux liés aux clients d'affaires.

Les profits pour l’exercice 2020 ont connu une descente abrupte de 17 % comparativement l’année précédente.

Cependant, ils ont bondi de 28,9 % au 4e trimestre de 2020 par rapport à la même période un an plus tôt. Ce sursaut s’explique par le gain engrangé avec la vente de centres de données de Bell à Equinix, de la diminution d'un exercice à l'autre des pertes de valeur hors trésorerie du secteur Média et de l'impôt sur le résultat moins élevé.

«Les solides résultats de Bell pour le T4 et l'exercice 2020 - qui comprennent l'ajout de 147 000 nouveaux abonnés nets des services Internet, de télé IP et sans fil de détail au T4 - font ressortir les avantages qu'offrent des réseaux rapides, fiables et à grande capacité sur un marché exigeant et concurrentiel», a ajouté Mirko Bibic.