Birmanie: Londres condamne «l'inculpation» d'Aung San Suu Kyi (ministre)

Londres | Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a condamné jeudi «la détention et l'inculpation» de la cheffe de facto du gouvernement birman, Aung San Suu Kyi, à la suite d'un coup d'État militaire, appelant à sa libération immédiate.

«Nous condamnons la détention et l'inculpation d'Aung San Suu Kyi et d'autres responsables élus. Ils doivent être libérés immédiatement et les charges à leur encontre doivent être abandonnées», a indiqué Dominic Raab dans un tweet.

«La démocratie ne doit pas reculer», a-t-il ajouté, précisant que Londres consultait ses partenaires internationaux sur les prochaines étapes.

L'armée a mis brutalement fin lundi à la fragile transition démocratique en Birmanie, instaurant l'état d'urgence pour un an et arrêtant Suu Kyi, 75 ans, cheffe de facto du gouvernement civil, ainsi que d'autres responsables de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND).

Selon un porte-parole de la LND, Aung San Suu Kyi, tenue au secret depuis son arrestation, a été inculpée mercredi «pour avoir enfreint une loi sur les importations/exportations», et un tribunal a ordonné sa détention provisoire» jusqu'au 15 février.

L'ancien président Win Myint, également interpellé, est poursuivi pour avoir violé une loi sur la gestion des catastrophes naturelles, d'après Kyi Toe.

Trois jours après le putsch, condamné par l'ONU et de nombreuses capitales occidentales, des signes de résistance ont commencé à émerger.