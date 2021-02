BRIÈRE, Lydianne Marois



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 24 janvier 2021, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée madame Lydianne Marois, épouse de feu monsieur Robert Brière. Elle demeurait à Donnacona. En raison de la pandémie actuelle, il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances etMadame Marois laisse dans le deuil sa fille Johanne Brière (Pierre L'Ecuyer); ses petites-filles : Marianne L'Ecuyer (Mikael Quirion) et Catherine L'Ecuyer. Elle était la soeur et la belle-soeur de Jeannette (feu Gaston Desroches), feu Lucille (feu Cyrille Cantin), feu Pierre (Yvette Rousseau), feu Pauline (feu Roger Blanchet); feu Clovistine Brière, feu André Brière, feu Thérèse Brière et feu Henri-Paul Brière. Elle laisse également Ginette Hurens (feu Robert Cantin) et Lise Hurens (René Cantin), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence O'Sommet de Donnacona et de la Résidence Ste-Famille de l'île D'Orléans pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à l'organisme Halo Entraide Communautaire, 174, Avenue St Jacques, Donnacona, QC G3M 2T7.