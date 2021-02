BOLDUC, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 janvier 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gilles Bolduc, époux de feu madame Gisèle Grenier, fils de feu madame Jeannine Rouleau et de feu monsieur Jean-Marie Bolduc. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses filles : Karine (Paul-André Patry) et Caroline Bolduc; ses petits-enfants : Allison Cantin (Maxime Gagnon), Dylan Lavoie, Dayvon Lavoie, Audrey Mercier (Dylan Bolduc) et Andréanne Mercier; ses frères et sœurs : feu Gisèle (Raynald Nadeau et sa conjointe Nicole Lacroix), Lucien (Normand Matte), Claude (Monique St-Hilaire), Lina (Patrice Audet), Yves (Martine Bernard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier : Henriette (Guy Jacques), Bertrand (Lucie Drouin), Henri-Louis (Micheline Lachance); sa filleule Paule Laliberté et son filleul Jérôme Grenier; ses très chers neveux et nièces, spécialement également Jeannette Rhéaume Rouleau, Jean-Rock Lavoie, Jonatan Mercier (Kathy Gleeton), plusieurs ami(e)s et voisin(e)s cher(e)s.La mise en terre des cendres se fera, au cimetière Mont-Marie, à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec (Québec), G2K 1L9, Tél.: (418) 654-0835 ou 1 877 654-0835 fondationdesmaladiesdel'oeil.org