GOSSELIN, Denis



Tu avais cette façon bien à toi de faire ressortir le meilleur des gens, de les écouter vraiment et de leur démontrer qu'ils étaient importants pour toi. Partout où tu as passé, tu as créé des liens à ta manière.Le 27 janvier 2021, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 70 ans, est décédé Denis Gosselin époux de madame Denise Dulac, fils de feu Clément Gosselin et de feu Pauline Laliberté. Il a demeuré plus de quarante ans à Sainte-Claire, a travaillé 35 ans chez Prévost et l'automne dernier il retournait vivre à Lévis, sa ville natale.Outre son épouse Denise Dulac, il laisse dans un profond chagrin son filleul Philippe Dulac (Patricia Verreault et leurs filles Rafaëla et Simone) auprès de qui il a exercé un rôle de père; sa filleule Anne-Frédérique Dulac-Lemelin (Charles-Antoine Dorion) à qui il ne pouvait rien refuser. Il restera dans les prières de sa tante, Soeur Gemma Gosselin sfa. Son absence laisse un grand vide dans la vie de ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères: Nicole (Viateur Daoust), Monique Roy (feu Gaston Gosselin), Réjeanne (Marc Pelletier) et Hélène (Ghislain Fournier). Son silence est lourd pour ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Dulac: Françoise (Gaby Deschênes), Thérèse (feu René Lortie), Louise, Maryse (Alain Lévesque), Hélène (Jean-Marie Boutin), Marie-Claude (Serge Lemelin) et Michèle (Raymond Simard). Ses neveux et nièces gardent de lui le souvenir d'un oncle souriant et aimant. Il laisse également dans le deuil ses cousins et cousines ainsi que de nombreux amis et anciens collègues de travail. Je remercie sincèrement tous ceux et celles qui nous ont accompagnés durant cette fulgurante maladie. Votre soutien et votre empathie ont déposé un baume apaisant sur la douleur incommensurable que nous ressentions Denis et moi. Un merci particulier à Hélène et Ghislain pour leur présence et leur grande disponibilité. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 Téléphone 418-835-7188, site internet : https://fhdl.ca. Les arrangements funéraires de monsieur Gosselin ont été confiés à la