«Ça nous a dégonflés» –Carey Price

Le Canadien avait relativement connu une bonne première période. Il était sur le point de rentrer au vestiaire avec une avance d’un but quand le toit du Centre Bell s’est écroulé : deux buts rapides des Sénateurs dans la dernière minute de jeu.

« Ces deux buts, ça nous a dégonflés. Accorder un but en fin de période, c’est difficile. Mais en donner deux, ça laisse un goût encore plus amer. »

–Carey Price

Nick Suzuki ne s’attire que des éloges chaque fois qu’il saute sur la patinoire. Jeudi, de son propre aveu, ç’a été plus difficile.

« C’est assurément mon pire match de la saison. Je me suis constamment battu avec la rondelle. Je ne peux perdre autant de mises en jeu. Surtout celle précédent le troisième but. Je l’ai perdue de façon claire. Je vais regarder des vidéos et rebondir au prochain match. »

–Nick Suzuki

Dans les cercles de mises en jeu, l’Ontarien a terminé la soirée avec un faible taux de réussite de 27 % (4 en 15). Jesperi Kotkaniemi n’a guère fait mieux (3 en 9, 33 %).

« On est jeune au centre. On a encore des croûtes à manger. C’est difficile, mais la seule façon de passer à travers, c’est de leur donner l’expérience de prendre ces mises en jeu et d’espérer qu’ils vont apprendre. C’est une grosse partie de ce qu’on doit améliorer. »

–Claude Julien

Le trio de Phillip Danault a été le plus menaçant du CH. À eux trois, Brendan Gallagher (4), Tomas Tatar (5) et lui (1) ont obtenu 10 des 38 tirs de l’équipe.

« On a obtenu plusieurs lancers, mais on n’a pas été assez efficace. On n’a pas connu un match parfait, mais on a créé notre part de chances de marquer. On aurait pu marquer plus de buts. Peut-être n’avons-nous pas placé suffisamment de circulation devant le filet ? On doit faire un meilleur travail sur ce plan. »

–Tomas Tatar