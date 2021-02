Un film tourné à l’Hôtel de Glace

Toujours aussi prisé pour des productions cinématographiques, le décor hivernal féérique de l’Hôtel de Glace suscite encore de l’intérêt malgré la pandémie. Une équipe d’une cinquantaine de personnes s’y est installée du 21 au 30 janvier derniers, dans le respect des mesures sanitaires, pour le tournage du second volet du film canadien Winter Castle.

En 2018, un premier film intitulé Coup de foudre au château de glace, version française de Winter Castle, avait été tourné pour la chaîne Hallmark, passée maître dans l’art des films d’amour hivernaux. Le long métrage s’appuyait sur le mariage d’un couple à l’Hôtel de Glace, décrit comme « un château de contes de fées », où deux invités tombaient amoureux.

La diffusion aux États-Unis et au Canada, en anglais et en français, a eu des retombées considérables pour l’Hôtel de Glace, confie la coordonnatrice au marketing Catherine Dumont.

« On a eu énormément de clients qui nous ont dit qu’ils venaient parce qu’ils ont vu le film, dit-elle. Les répercussions sur le marché anglophone, autant canadien qu’américain, ont été incroyables. Même la directrice de production n’en revient pas à quel point ç’a eu un impact sur notre achalandage. »

Effectivement, le lieu inusité avait fait parler de lui grâce àf son unicité, dans diverses critiques du film publiées dans des médias américains lors de sa sortie en 2019.

Un second volet

L’équipe de production a donc décidé de venir tourner un second volet à l’histoire, à la fin janvier. Il ne s’agit pas d’une suite, mais bien d’un autre scénario qui sera campé dans le même univers, et dont plusieurs scènes se déroulent dans l’Hôtel de Glace.

Photos courtoisie, IMDB

Les deux nouveaux acteurs principaux sont les Canadiens Jocelyn Hudon et Steve Lund (Schitt's Creek). Ils étaient accompagnés d’une équipe d’une cinquantaine de personnes, majoritairement ontariennes, et de quelques figurants québécois. Aucune date de sortie n’a été communiquée pour l’instant.

Dans le contexte pandémique, Catherine Dumont est ravie de l’intérêt des producteurs pour l’Hôtel de Glace. « On ne peut pas accueillir tous les tournages, explique-t-elle. Il y a certains défis et enjeux qui font en sorte que parfois ça n’adonne pas. On se donne aussi un droit de regard sur les projets qui veulent être réalisés chez nous, parce qu’on veut s’assurer qu’on véhicule des messages positifs. »

