NADEAU, Rita



Au Foyer de Saint-Raphaël, le 26 janvier 2021, est décédée madame Rita Nadeau, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Bolduc, demeurant autrefois à Lévis.Madame Nadeau était la mère de: Monique Bolduc (Benoît Métivier), feu Christiane Bolduc (Olivier Thiou), Patrick Bolduc (Odette Labrecque), Ronald Bolduc (Louise Landry) et Richard Bolduc (Lorraine Côté). Elle laisse également ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Léo Nadeau, feu Annita Nadeau, feu Florida Nadeau et feu Adrienne Nadeau; la belle-sœur de feu Jacques Bolduc, feu Paul Bolduc, feu John Bolduc, feu Benoît Bolduc, feu Jeannine Bolduc et feu Thérèse Bolduc. Vos marque de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec téléphone: 418 527-4294 Site web: www.societealzheimerdequebec.com.