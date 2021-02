MORIN, Serge



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 janvier 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Serge Morin, conjoint de feu Isabelle Martin, fils de feu Augustin Morin et de feu Marguerite Chamberland. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses filles : Mélanie (Philippe Lavoie) et Marie-Ève; ses petits-enfants : Philippe Guay, Florence et Éveline Leclerc; son frère et ses soeurs : Diane (Serge Doyon), Michel (Francine Roy), Carole (Réjean Michaud) et Line; sa belle-mère : Charlotte Mercier; ses beaux-frères de la famille Martin : Jean-François et Frédérick; son filleul : Jonathan Michaud; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.