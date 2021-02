ROBIN, Benoît



À la Maison d'Hélène, le 27 janvier 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Benoît Robin, époux de madame Irène Buteau. Il était le fils de feu monsieur Odilon Robin et de feu dame Jeanne Coulombe. Il demeurait à Montmagny.Outre son épouse Irène, monsieur Robin laisse dans le deuil sa fille : Sonia (Daniel Gaudreau), ainsi que ses deux petits-enfants adorés : Alexandre et Ann-Sophie (Mario Pelletier); ses frères et sœurs : feu Jean-Paul (feu Jeannine Desmarais), Gilberte (Claude Marois), Mariette (feu Émilien Bossé), Marie-Rose (Léo Gagné), feu Luc (Yolande Gaudreau), feu Léa (Guy Richard), feu François (Yolande Richard), Sr. Noëlla N.D.P.S, feu Georges (Cora Collin), feu Pierre-Émile, Gérard, feu Denis (Marjolaine Thibault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Buteau : feu Pauline, feu Rita (Michel Roy), Armand (Denise Drapeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier les docteurs Marc-Yves Bergeron et Annie Mercier, ainsi que le personnel bienveillant et dévoué du CLSC de Montmagny et de la Maison d'Hélène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène : 350, Avenue St-David, Montmagny (QC), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/.La direction a été confiée à la