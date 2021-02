VAILLANCOURT, Marius



À l'Hôpital de St-Hyacinthe, le 28 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marius Vaillancourt, époux de madame Cécile Proulx. Il était le fils de feu monsieur François Vaillancourt et de feu dame Délia Pelletier. Il demeurait à St-Hyacinthe et autrefois à Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile, ses enfants : Lise (François Lemaire), Marie (Jean-François Fournier), Yves (Julie Moreau); ses petits-enfants : Alexandre, Marc-Antoine, Gabrielle, Florence et Philippe; ses frères et sœurs : feu Léopold (Adine Jean), feu Théodore (feu Yvette Miville), feu Rita (feu Paul-Émile Mercier), feu Alvine (feu Joseph Moreau), feu Georges, feu Étienne (feu Rose-Marie Robichaud), feu Françoise (feu Marcel Légaré), feu Isabelle (feu Jean-Louis Gagnon) et Angélique; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Proulx : feu Maurice Proulx, feu Claude Proulx (Cécile Harton), feu Monique Proulx (feu Gaston Paradis), feu Rolande Proulx, feu Pierre Proulx (Jeannette Bernier), Louise Proulx; ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et nombreux(ses) ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada : https://www.coeuretavc.ca/. La direction a été confiée à la