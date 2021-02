Danser sur la musique des Foo Fighters

En livrant des compétitions de batterie avec une fille de dix ans et en montant sur scène malgré une jambe fracturée, Dave Grohl a mérité, ces dernières années, le titre de vedette rock la plus cool sur la planète, et le nouvel album des Foo Fighters, Medicine at Midnight, consolide ce statut en ajoutant des mélodies pop dansantes à l’arsenal du groupe américain.

Ce n’étaient pas des paroles en l’air quand Grohl, avant Noël, a décrit le dixième disque des Foo Fighters comme « l’album de party du samedi soir ».

Le virage pop se confirme dès les premières notes de guitare funky de Making A Fire, soutenues par des « na, na, na » d’inspiration gospel assurés par Violet, la fille de 14 ans de Dave Grohl.

C’est enjoué, optimiste. L’album a été enregistré avant la pandémie, mais on jurerait que le groupe a pressenti qu’on aurait envie de légèreté lorsqu’on découvrirait ses nouvelles chansons.

L’apport du producteur Greg Kurstin, qu’on connaît pour son travail auprès de stars de la pop du calibre d’Adele, Sia et P!nk, y est sûrement pour quelque chose.

Sans oublier le rock

Trois autres pièces de Medicine at Midnight enfilent des habits pop : l’excellente Cloudstopper, groovy à souhait, la pièce-titre et Love Dies Young, qui clôt l’album sur une note triomphale.

Les Foo s’essayent même à la ballade d’inspiration Paul McCartney sur Chasing Birds. Rien de déshonorant, mais ça ne passera pas à l’histoire.

Pour le reste, il suffit de chasser le naturel, même légèrement, pour qu’il revienne au galop. Waiting on a War, dont l’intro porte la griffe des classiques du groupe, Holding Poison et No Son of Mine, avec son refrain qui donne le goût de se défouler, ramènent le rock brut à l’avant-plan.

Surprenante réussite

Paradoxalement, à l’écoute de Medicine at Midnight, c’est le premier extrait, Shame Shame, avec sa mélodie anxiogène tout en retenue, qui détonne le plus parmi les neuf chansons au programme.

Confrontée au reste de l’album, la chanson fait pâle figure.

Néanmoins, les Foo Fighters s’en tirent avec les honneurs. Sans être le meilleur album de leur répertoire, Medicine at Midnight se révèle une surprenante réussite pour un groupe qui démontre qu’il peut se renouveler tout en continuant de ne pas se prendre trop au sérieux.

Medecine at Midnight

★★★1/2

Un album des Foo Fighters, disponible vendredi