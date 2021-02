BEAUDOIN, Rolande Vézina



Au CHSLD de l'Hôpital Général de Québec, entourée d'amour, le 25 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Rolande Vézina, épouse de monsieur Léo Beaudoin, fille de feu madame Simone Chaumette et de feu monsieur Omer Vézina. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son tendre époux; ses enfants : Louise (Daniel Goulet), Michel (Lucie Riopel) et Francine (André St-Pierre); ses petits-enfants : Stéphanie Goulet (Yannick Arsenault), Mathieu Goulet (Maripier René), Catherine Bédard (Gabriel Charest), Julie Beaudoin (Antoine Lapierre) et Rachel Atkinson (Marco Garofalo); ses arrière-petits-enfants : Daphnée, Mégane, Anthony, Léo et sa petite sœur à venir; ses frères et sœurs : Marcelle (Eddy Cadoret), Aline (Henri Bergeron) et feu Jacques Vézina; ses beaux-parents : feu Oscar Beaudoin et feu Lola Leblanc; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Charles-Edouard (feu Marie-Paule Fournier), feu Clément (feu Simone Labadie), feu Jeannine (feu Paul Robitaille), feu Guy (Aurore Cyr), feu Maurice, Gaston, Marcel (Ginette Paquet), feu Monique (feu Gaston Dion), Jean (Monique Boudreau) et Hélène (Victorien Blanchette). Elle comptait également de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s très chers à ses yeux. Sa générosité, son amour et son souvenir continueront de vivre éternellement dans nos cœurs.La famille tient à remercier tout le personnel des unités 450 et 300 (unité palliative) de l'Hôpital Général pour les bons soins prodigués et les attentions sincères. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec téléphone: 418 527-4294 Site web: www.societealzheimerdequebec.com.