CÔTÉ, Claire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, dimanche le 24 janvier 2021, à l'âge de 54 ans est décédée dame Claire Côté, fille de Camillien Côté et de Micheline Hins. Elle demeurait à Sainte-Marie. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son frère Benoît (Nancy Guay); son filleul adoré Philippe Côté; ses neveux: Vincent et Thomas; plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines; ses amies Lacertiennes, ses sacoches et ses nombreux amis.à compter de 9h30,La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3) : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc