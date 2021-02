Disparition d’un quinquagénaire à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population pour retrouver un homme de 51 ans qui manque à l’appel.

Jules Condo aurait été vu pour la dernière fois près du chemin Sainte-Foy et de la rue Eymard, vers 15h30, jeudi. Les policiers de Québec disent avoir des raisons de «craindre pour sa santé et sa sécurité s’il n’est pas localisé rapidement».

M. Condo a les yeux bruns et pèse 150 lb. Aux dernières nouvelles, il pourrait porter un manteau et une tuque noirs. Il aurait également les cheveux plus courts que sur la photo ci-contre.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).