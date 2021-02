Du changement dans les arénas de la LNH

Soucieuse d’enrayer les éclosions de coronavirus dans ses rangs, la Ligue nationale de hockey (LNH) imposera quelques changements à ses protocoles de sécurité dans ses arénas, et ce, dès jeudi.

Dernièrement, plusieurs équipes américaines du circuit Bettman ont été frappées par la COVID-19, forçant le report de nombreuses rencontres de saison régulière. Le Wild du Minnesota, les Devils du New Jersey, les Stars de Dallas, les Golden Knights de Vegas et les Sabres de Buffalo ont notamment vu leurs activités touchées en raison de la pandémie.

Or, la LNH a demandé le retrait de toutes les baies vitrées situées à l’arrière des bancs des joueurs afin de favoriser la circulation d’air à proximité. Selon le réseau Sportsnet, la ligue est consciente du manque de distanciation sociale à cet endroit et ne veut pas attendre plus longtemps pour agir.

De plus, elle a indiqué vouloir la présence de purificateurs d’air portatifs derrière les bancs des équipes. L’objectif est «d’améliorer la qualité de l’air à l’intérieur et de réduire la transmission aérienne du virus». L’équipement en question pourrait ainsi permettre une diminution de 50 % des risques dans certains cas, d’après la même source.

Également, les joueurs et entraîneurs ne pourront pas se présenter à l’aréna plus de 1 h 45 min avant la première mise au jeu, sauf pour le traitement de blessures. Toutes les réunions d’équipe, qu’elles aient lieu ou non le jour des parties, devront se tenir virtuellement. Enfin, les clubs devront créer davantage d’espace dans les vestiaires, incluant ceux des formations visiteuses. Une distance de 6 pi est exigée entre chaque joueur devant leur casier.