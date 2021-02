CÔTÉ, Fernande



Au CHSLD Côté-Jardins, le 30 janvier 2021, à l'âge de 101 ans et 4 mois, est décédée dame Fernande Côté, épouse de feu monsieur Marcel Dorval, fille de feu Edmond Côté et de feu Eva Wagner. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: André (Luce Turgeon), Diane (André Ouellet), Aline (Michel Germain), Louis-Frédéric (Andrée Lajoie) et Sylvie (Denis Duperron); ses petits-enfants: Andréa, Catherine, Marie-Josée, Pascale, Nicolas, Jean-François, Anne-Marie, Jean-Philippe, Benoît, Simon, Mélanie et leurs conjoints(es); ses arrière-petits-enfants: Erin, Dylan, Charlie, Antonin, Adélaïde, Arnaud, Augustin, Émile, Olivier, Vincent, Dominik, Daniel, Olivia, Amelia, Mathis et Eva-Rose; ses belles-sœurs de la famille Côté: Géraldine Turbide et Maureen Rooney; ses belles-sœurs de la famille Dorval: Pauline Cloutier, Françoise Lelièvre et Marie-Laure Ferland; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Marcel ainsi que tous ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier les équipes du 4e Montagne du CHSLD Côté-Jardins pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Noël du Bonheur, 1411, Boulevard Père-Lelièvre, Québec, (Québec), G1M 1N7, tél. : 418-687-6635 ou noeldubonheur.com.