MORIN, Pauline



Au Centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption, le samedi 30 janvier 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Pauline Morin, épouse de monsieur Jean-Noël Goulet et fille de feu Narcisse Morin et de feu Éveline Bernier. Elle demeurait à Saint-Prosper.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, l'inhumation se fera au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil outre son époux, monsieur Jean-Noël Goulet; ses enfants : Luce (Alain Jobin), Serge (Johanne Poulin), Régis (Line Lavoie), Marthe (André Larivière) et Marie-Noëlle (Christian Gagnon); ses petits-enfants : Jean-Michel Goulet (Sandrine Monastesse), Pier-Antoine Goulet (Édith Bélanger), Alexandre Goulet (Catherine Fortin), Rémi Goulet (Catherine Drouin Vachon), Pierre-André Larivière (Gabrielle Doyon) Amélie Larivière (Claudia Fortin) et Julie Larivière; ainsi que 9 arrières-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Charlemagne Morin (feu Jeannine Nadeau), feu Luc Morin (feu Claudette Hébert), feu Soeur Monique Morin, feu Jean-Guy Morin (Claudette Morin), feu Jean-Paul Morin (feu Agathe Bolduc), feu Gilles Morin (feu Donna Krogman) et Charlotte Morin (feu Gaston Maheux). Elle était la belle-soeur de : feu Marie-Ange Goulet (feu Louis-Jules Maheux), Fernande Goulet (feu Benoit Larochelle), feu Louis-Félix Goulet (feu Madeleine Bernier), Germain Goulet (Claudette Fortin) et l'Abbé Georges-Henri Goulet. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Veuillez compenser l'envoi des fleurs par un don à la Fabrique de Saint-Prosper, 2950, 19e Avenue, Saint-Prosper (Québec) G0M 1Y0