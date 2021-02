JACQUES, Louise



À l'Hôpital de Saint-Georges, le dimanche 31 janvier 2021, à l'âge de 56 ans et 9 mois, est décédée Mme Louise Jacques, épouse de feu M. Roger Walsh. Elle était la fille de feu Jeannette Vachon et de feu François Jacques. Originaire de Beauceville, elle vécut la plus grande partie de sa vie à Saint-Elzéar-de-Beauce et demeurait depuis peu à Saint-Joseph-de- Beauce. La famille vous accueillera sur invitation seulement auElle laisse dans le deuil ses 2 enfants adorés : Cindy et Vincent (Karina Berthiaume). Elle était la sœur de : Hélène (Jean-Claude Poulin), feu Jacqueline (Jean-Denis Vachon), Juliana (Martin Fortin), Charles-Henri (Luce Vachon), feu Jean-Louis (Gaétane Vachon), Martin (Christiane Paquet), Marie-France (Guy Poulin), Jacinthe (Yvan Poulin), feu Nicole et Guylaine (Roger Bernard). Elle était la belle-sœur de : Marjolaine (Fernand Marcoux), Yves (Priscille Morin), feu Michel, Martine (Yves Bussières), Bruno, Sylvie (Martin Bergeron) et Nancy (Denis Tanguay). Elle laisse également dans le deuil sa marraine Réjeanne Nolet (feu Maurice Vachon), ses chers filleuls Jérémy, Édouard et Jérémi, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Dons suggérés : Paroisse Sainte-Mère-de Jésus (Fabrique de Saint- Elzéar); 672 rue Principale, G0S 2J0 Société canadienne du cancer : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc