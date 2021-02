BÉRUBÉ, Magella



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 janvier 2021, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédée madame Magella Bérubé, épouse de feu monsieur Bertrand Pinet, fille de feu madame Cécile Bérubé et de feu monsieur Joachim Bérubé. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Claude (France Huot), Alain (Janelle Laroche); ses petits-enfants: Mary-Jo (Evens Boisrond), Catherine, Daniel (Liliane Morin), Joanie (Pier-Yves Garant), Océane (Samuel Lévesque), Jason, Guillaume, Raphaël, Rémi; ses frères et sœurs feu Marina Bérubé, feu Wilfrid Bérubé; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs qui étaient très apprécié(e)s; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages peuvent se traduire en dons à la Fondation Québécoise du cancer, 190 Rue Dorchester - bureau 50, Ville de Québec, QC G1K 5Y9, téléphone: (418) 657-5334, sans frais: 1 800 363-0063, télécopieur: 418 657-5921, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca, www.fqc.qc.ca.