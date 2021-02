PARADIS, Jocelyne



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 janvier 2021, à l'âge de 60 ans, est décédée dame Jocelyne Paradis. Née à L'Ancienne-Lorette, le 14 août 1960, elle était la fille de feu dame Monique Landry et de feu monsieur Normand Paradis. Elle demeurait à Québec.Madame Paradis laisse dans le deuil sa fille Jennifer Bone et ses ami(e)s proches; ses sœurs et son frère : Francine, Danielle, Roxanne, Christian; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jocelyne était également la sœur de feu Louise. Les funérailles sont sous la direction de