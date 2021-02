GALARNEAU, Louise Lavoie



Au centre hospitalier Paul Gilbert, le 25 décembre 2020, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédée dame Louise Galarneau, épouse de monsieur Rolland Lavoie. Née à Lévis le 4 mai 1937, elle était la fille de feu dame Yvonne Hardy et de feu monsieur Armand Galarneau. Elle demeurait à Lévis.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son époux Rolland Lavoie, madame Galarneau laisse dans le deuil son fils Bruno (Carmen Demers); sa petite-fille Laurie-Anne; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : feu Joffre, feu Berthe (feu Marcel Côté), feu Claude (feu Gisèle Roy) feu Micheline, feu Edmond o.m.i., feu Jean-Marc (Pierrette Turgeon), feu Gisèle (feu Yvon Delisle), feu Armand (feu Pauline Dussault), Marthe (feu Gérard Tanguay), Huguette, André (Camille Fortin), Yves (Huguette Godin), Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie : feu Lucien (feu Thérèse Charest), feu Hervé (feu Denise Darveau), feu Jeanne-D'Arc (feu Antonio Deschênes), Monique (Laval Mercier), Lionel (Hélène Béchard), Laurette (Yvan), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Centre Paul Gilbert, unité Le Carrefour, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél: 418-527-4294.Les Funérailles sont sous la direction de :