AUCLAIR, André



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 25 décembre 2020, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Auclair, époux de madame Claire Hamel, fils de feu madame Rosanna Tardif et de feu monsieur Ferdinand Auclair. Il demeurait à Québec.La mise en terre suivra immédiatement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire, ses enfants : Benoit (Caroline Guérin), Daniel (Marie-Josée Labbé) et Nathalie (Mario Doré); ses petits-enfants : Laurence, Marianne, Émilie, Samuel, Jérôme et Rosalie; ses frères et sœurs : feu Charles Auguste (feu Cécile Larochelle), feu Clovis (feu Simone Mainguy), feu Jeanne d'Arc, feu Clothilde (feu Jack Beltis), feu Marcienne (feu Jean Lalime), feu Thérèse (feu Gérard Dusablon), feu Madeleine (feu Florian Lapointe), feu Gilles (feu Marie Hébert), Denyse, Julienne, Claude (feu Aline Bégin) et son beau-frère Raymond Binet; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel : Monique (feu Eugène Roussin), feu Raymond (feu Micheline Ménard), sœur Colette des sœurs Ste-Famille de Bordeaux, Marcel (Ginette Chouinard) et feu Micheline (feu Clément Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement St-Antoine, ainsi que le personnel du Centre d'hébergement de Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association des personnes avec une déficience de l'audition (APDA) Courriel : info@apda.ca Site web : https://www.apda.ca .