GAGNON, Rodrigue



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 1er février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Rodrigue Gagnon, fils de feu M. Louis Gagnon et de feu Blanche Gagnon. Il demeurait à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi 6 février 2021 de 13h à 14h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Roméo (Réjeanne Genest), Brigitte (feu Jean-Guy Gagnon), Jean-Roch (Gertrude Plante), feu Yvon, Roger, Céline, Jean-Yves, Rénald (Lise Laliberté), Ghislaine (Gaston Robitaille), Marie-Paule, Christiane, Carole (feu Pierre Leclerc) et Claude Veilleux; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour les bons soins prodigués.