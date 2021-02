L’Armada domine les Huskies

L’Armada de Blainville-Boisbriand a marqué quatre buts en première période pour filer vers une victoire de 6 à 1 contre les Huskies de Rouyn-Noranda, jeudi après-midi, au Centre Marcel-Dionne.

Mathias Laferrière a connu un fort match pour l’Armada, alors qu’il a touché la cible à deux reprises en avantage numérique. Il a également obtenu deux mentions d’aide.

Les défenseurs Christopher Merisier-Ortiz et Miguël Tourigny ont également brillé en inscrivant chacun un but et trois mentions d’aide. Il s’agissait du premier de la saison pour Merisier-Ortiz et du 10e pour Tourigny.

Mikaël Denis et Simon Pinard ont été les autres marqueurs pour l’Armada.

Du côté des Huskies, Xavier Bouchard a été le seul à trouver le fond du filet. Il a profité d’un avantage numérique en fin de première période pour déjouer le gardien Olivier Adam. Ce dernier a effectué 25 arrêts dans la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, Samuel Richard a repoussé 41 des 47 lancers adverses.

Il s’agissait d’une troisième victoire consécutive pour l’Armada, qui présente une fiche de 11-2 depuis le début de la saison. Son prochain match aura lieu samedi contre le Phœnix de Sherbrooke.