«Le gouvernement a fait le choix de défendre Bell»

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a refusé ce matin, en Chambre, d’appuyer une motion qui aurait mis de la pression sur Bell pour accélérer les branchements internet en région.

La motion était présentée par le Parti québécois (PQ) et soutenue par le Parti libéral (PLQ) et Québec solidaire (QS). Le PQ voulait que les parlementaires «demande[nt] à Bell Canada de lever tous les obstacles ralentissant l'implantation d'internet haute vitesse dans l'ensemble des régions du Québec, notamment en facilitant l'accès aux poteaux et en fournissant un échéancier clair».

«À notre grande surprise, le gouvernement a refusé», indique le chef parlementaire du PQ, Pascal Bérubé.

Le premier ministre François Legault a pourtant directement interpellé l’entreprise, il y a une semaine, dans ce dossier. «Je lance un autre petit message à Bell. Il y avait 340 000 maisons à brancher, il en reste encore 280 000», a déclaré M. Legault le 28 janvier.

«Je ne sais pas ce qui a changé depuis la semaine dernière, mais le gouvernement de la CAQ a fait le choix de défendre Bell au lieu de défendre les citoyens qui n’ont pas accès à internet haute vitesse», constate M. Bérubé.