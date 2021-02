Les PME canadiennes ciblées par les cyberattaques

L’accélération du virage numérique pendant la pandémie de COVID-19 n’a pas été que bénéfique pour les PME canadiennes, alors que le quart d’entre elles ont subi une cyberattaque depuis mars 2020, a indiqué jeudi un rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«Bien que de nombreuses PME se soient adaptées à la pandémie en adoptant les nouvelles technologies, le télétravail et les plateformes de commerce électronique, cette évolution a aussi ouvert la porte aux risques de cyberattaques», a ainsi souligné par communiqué Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Environ 61 000 PME ont fait l’objet d’attaques informatiques au cours de l’année passée, dont 5 % qui en ont été victimes.

Sur ces différentes tentatives de cyberattaque, une grande majorité (80 %) ont été réalisées par l’intermédiaire d’arnaques par courriel ou des tentatives d’hameçonnage et la moitié par des logiciels malveillants, a précisé le rapport.

Une tendance qui inquiète plus de la moitié des propriétaires de ces entreprises, les plus vulnérables étant celles qui comptent plus d’une vingtaine d’employés, qui ont pris un tournant numérique pendant la crise sanitaire en offrant notamment le télétravail, et enfin les compagnies qui œuvrent plus particulièrement dans les secteurs de la fabrication, du commerce de gros et des services aux entreprises.

«Lorsqu’une petite entreprise subit une cyberattaque, les effets peuvent être très lourds. On parle de stress généré par la situation, de pertes financières causées par le vol de renseignements personnels et bancaires, et même de dégradation des relations avec les clients», a affirmé Andreea Bourgeois, analyste principale à la FCEI.

Pour faire face à ces attaques informatiques, la FCEI préconise de s’informer sur ces risques en consultant le site web du Bureau d’assurance du Canada ou encore de la page Cybersécurité du gouvernement canadien, mais aussi de signaler tout cas de cyberfraude aux autorités compétentes.

«Leur meilleur moyen de défense est de protéger proactivement leurs systèmes d’information et de former leur personnel à détecter les tentatives de cyberfraude», a ajouté M. Guénette.

La FCEI a également rappelé la responsabilité des gouvernements et des assureurs, qui doivent encourager les PME à se protéger contre les cyberattaques.