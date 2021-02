Les Québécois, la monarchie et le Canada

Les déboires de Julie Payette ont rappelé que les Québécois sont tout sauf de fervents monarchistes.

À l’endroit des symboles de la couronne britannique, ils oscillent entre l’indifférence et l’hostilité.

Mais même s’ils savent le Canada irréformable en la matière, ils n’y voient pas une raison suffisante de s’en séparer, comme s’il s’agissait simplement d’un symbole folklorique désagréable.

Cela se comprend.

Mais cet étrange rapport identitaire se reproduit sur d’autres dimensions de leur rapport à la fédération.

Les Québécois rejettent le multiculturalisme canadien.

Folklore

Ils refusent leur anglicisation, causée en bonne partie par les politiques d’Ottawa.

Ils ont de grandes réserves sur l’immigration massive, que leur impose le Canada, et n’adhèrent pas au gouvernement des juges, hérité de la constitution de 1982.

En gros, morceau par morceau, ils refusent ce que le Canada est devenu, mais quand vient le temps de s’en affranchir, ils continuent d’hésiter, comme s’ils ne faisaient pas le lien entre tout cela.

Politiquement, François Legault tire avantage de cette situation. Son nationalisme est fondé sur une dissidence globale par rapport à l’idéologie canadienne. Il canalise notre désir de résistance. Cette dissidence est plus symbolique que concrète, mais elle n’en est pas moins réelle, comme on l’a vu avec la loi 21 sur la laïcité.

Il ne va toutefois pas jusqu’à la rupture.

Cela nous rappelle une chose : les Québécois, à travers leur histoire, se sont montrés plus doués pour la survivance que pour l’indépendance. Ils savent résister et traverser les tempêtes. Mais quand vient le temps de faire un grand geste d’affirmation, ils hésitent.

Il faut dire qu’ils ont payé le prix de leurs soulèvements ratés.

L’échec des Patriotes, en 1837-1838, a conduit à l’Acte d’Union de 1840, qui était une sorte de deuxième Conquête.

L’échec du référendum de 1980 a conduit au rapatriement de la constitution de 1982, qui a mutilé les pouvoirs de l’Assemblée nationale.

L’échec du référendum de 1995 a conduit à la diabolisation de l’identité québécoise, à la fanatisation du multiculturalisme et à la loi C-20, qui limite notre droit à l’autodétermination.

Rater son indépendance coûte cher.

Les Québécois, au fond d’eux-mêmes, redoutent le prix d’un troisième échec. 250 ans de tutelle coloniale ont aussi contribué à fragiliser leur confiance en eux-mêmes.

Mais revenons sur ce que le Canada devient à l’aube des années 2020.

À cause de l’immigration massive, les Québécois y sont condamnés à une marginalisation démographique accélérée, au point où le poids des francophones régresse au Québec.

Indépendance

Le multiculturalisme achève notre dissolution identitaire et nous transforme en minorité culturelle parmi d’autres. Lorsque nous rappelons que nous sommes un peuple fondateur, une nation, on nous accuse de suprémacisme ethnique et de racisme.

Au Canada, le français est condamné à voir son importance toujours diminuer.

Autrement dit, nous arrivons à un moment de notre histoire où notre survivance passe par l’indépendance. Saurons-nous agir avant qu’il ne soit trop tard ?