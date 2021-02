L’hypocrisie au nom de l’environnement

Il y a quelques jours, Le Guide de l’auto vous parlait d’une initiative de la Corporation des associations de détaillants d’automobiles (CADA), qui tente de convaincre le gouvernement fédéral d’ajouter à son prochain budget un programme de mise à la casse.

En gros, la CADA souhaiterait que le gouvernement canadien remette aux consommateurs un crédit allant jusqu’à 3000$ pour que ceux-ci envoient à la casse des véhicules âgés de 12 ans et plus.

On explique que cette initiative permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque les véhicules plus récents sont habituellement plus écoénergétiques. Or la motivation première derrière l'initiative peut être mise en doute.

«L’objectif ultime de la CADA, ce n’est pas de faire en sorte qu’on vive dans un environnement plus propre. C’est de stimuler la vente de véhicules neufs», explique Antoine Joubert, chroniqueur du Guide de l’auto, au micro de Benoît Dutrizac, sur les ondes de QUB radio.

Antoine Joubert rappelle qu’une grande partie des émanations polluantes d’un véhicule sont produites lors de sa fabrication et que se débarrasser d’un véhicule âgé mais encore en bon état pour le remplacer par un neuf n’est pas nécessairement un geste environnemental.

Il déplore également l’absence de précisions sur les types de véhicules qui seraient remis sur les routes si un projet comme celui-là devait voir le jour. «On souligne le fait qu’on encouragerait la vente de véhicules électriques, mais l’idée, c’est de vendre des véhicules. Il y aurait des Ford F-150, des Silverado, des Chevrolet Tahoe et des Cadillac Escalade là-dedans», lance-t-il.

Rappelons que les ventes de véhicules au Canada sont en baisse depuis trois ans, notamment de 20% en 2020, en raison de la pandémie.