L’Océanic renoue avec la victoire avec un gain de 4-3 face au Drakkar

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a mis fin à une séquence de trois revers consécutifs en l’emportant 4-3 face au Drakkar de Baie-Comeau, ce jeudi, dans l’environnement protégé présenté au Bas-Saint-Laurent.

Nathan Ouellet a marqué deux fois pour les vainqueurs. Les autres buts sont l’œuvre d’Alex Drover et Xavier Cormier. Jérémie Biakabutuka a récolté deux passes. La réplique du Drakkar est venue de Brandon Frattaroli, Mathys Poulin et Nathaël Roy. Ce dernier s’est littéralement fait voler le but égalisateur par un déplacement rapide du gardien de l’Océanic, Raphaël Audet, sur un tir sur réception dans la dernière minute de jeu.

L’Océanic a ouvert la marque

L’Océanic a dominé la première période, prenant rapidement les devants par l’entremise d’Alex Drover (7e) avec un tir du côté rapproché qui a battu le gardien du Drakkar Olivier Chiarlo. Zachary Bolduc et Tyson Hinds étaient complices. L’Océanic a continué de dominer par la suite, mais Chiarlo a réalisé quelques beaux arrêts.

En fin d’engagement, Brandon Frattaroli a profité du fait que l’Océanic utilisait cinq attaquants en avantage numérique pour se cacher derrière la ligne du centre et s’amener seul devant le gardien de l’Océanic Raphaël Audet, qu'il a habilement déjoué pour créer l’égalité 1-1. La réplique est venue 34 secondes plus tard lorsque Nathan Ouellet (4e) a complété les beaux efforts d’Anthony D’Amours qui s’était aventuré profondément en territoire adverse, ce qui n’est pas vraiment son habitude.

Un doublé du capitaine de l’Océanic

Le capitaine de l’Océanic, Nathan Ouellet a marqué son deuxième but de la rencontre en début de deuxième période pour doubler l’avance des siens à 3-1 sur une passe de Jérémie Biakabutuka. L’Océanic a dominé la période jusqu’à ce qu’il se retrouve en avantage numérique en fin d’engagement. En plus de ne générer aucune menace offensive, la troupe de Serge Beausoleil a accordé un 2e but en infériorité numérique, encore une fois sur une échappée. C’est Mathys Poulin qui a habilement déjoué Raphaël Audet.

Xavier Cormier a donné deux buts d’avance à l’Océanic en début de troisième période. Nathaël Roy a réduit l’écart à un but avec deux minutes à faire alors que le Drakkar avait retiré son gardien du but pour attaquer à six contre cinq.

En bref

Serge Beausoleil a laissé de côté les attaquants Émile Lambert et Alexandre Lefebvre ainsi que les défenseurs Philip Casault et Frédéric Brunet. L’Océanic tentera de se venger des Remparts de Québec samedi. L'ex-défenseur et capitaine de l'Océanic, Charle-Édouard D'Astous s'est taillé un poste avec les Griffins de Grand-Rapids, dans la Ligue Américaine.