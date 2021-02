«On se battait avec la rondelle» –Claude Julien

Claude Julien a assez d’expérience pour savoir qu’il y a toujours de mauvais matchs au cours d’une saison. Même contre une équipe plus faible comme les Sénateurs d’Ottawa.

Le pilote du Canadien était donc bien calme quelques minutes après le revers de 3 à 2 contre les Sénateurs, une équipe qui avait perdu neuf matchs d’affilée (0-8-1) avant de débarquer à Montréal.

« J’ai trouvé qu’on se battait avec la rondelle, a expliqué Julien. Durant la première période, on ne jouait pas si mal. Mais les deux buts dans la dernière minute ont fait mal. En deuxième période, on n’était pas là du tout au niveau de la performance. On se battait avec la rondelle, on manquait des jeux simples, on ne faisait pas de bonnes passes.

« On a tenté une poussée en troisième période, mais ce n’était pas un gros match de notre part. Malgré tout, je dois donner du crédit à Ottawa. Ils ont bien joué et ils ont travaillé. On cherchera à rebondir dès samedi. »

« Ce soir [jeudi], on avait un mauvais match dans le corps, a poursuivi l’entraîneur en chef. Ça peut arriver à toutes les équipes. »

Suzuki : très honnête

Avant l’arrivée de Julien pour la visioconférence, Nick Suzuki avait également pris place sur la petite chaise pour répondre aux questions des journalistes. Étincelant depuis le début de la saison avec 11 points (3 buts, 8 passes) à ses 10 premiers matchs, Suzuki n’a visiblement pas aimé son 11e match.

« Ç’a été une soirée difficile. C’était clairement mon pire match de l’année, a dit le numéro 14. Je me battais avec la rondelle. Nous avons mieux joué en troisième période comme trio. Nous devrons rebondir.

« Pour ma part, je ne lisais pas bien les jeux. Je me perdais dans notre territoire. Ce n’est pas habituel pour moi. Je regarderai mes présences, je souhaite apprendre de ce match. »

Trop de mises en jeu perdues

Dans les cercles de mises en jeu, Suzuki a également connu un match pénible à 27 % (4 en 15). Les Sénateurs ont marqué leur troisième but de la rencontre, celui de Connor Brown, après une mise en jeu perdue par Suzuki.

Questionné sur la lucidité de Suzuki dans l’analyse de son propre match, Julien a corroboré ses dires .

« C’est bien parce que Nick a connu une soirée difficile, a répondu l’entraîneur en chef. Il a raison, c’était son match le plus difficile de la saison. Ça va arriver. Il est un athlète fier, il n’a pas peur de le dire quand il n’est pas heureux de son match. Je n’ai pas de doute qu’il trouvera une façon de rebondir au prochain match. »

Et le prochain match sera justement contre les Sénateurs, samedi à Ottawa.