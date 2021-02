«Présents, ensemble, pour vous faire du bien»

Photos courtoisie

C’est sous ce thème que l’instance de concertation des partenaires en oncologie de la Capitale-Nationale (ICPOCN) présente aujourd’hui une programmation diversifiée pour la 21e Journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette journée est née le 4 février 2000 au Sommet International Contre le Cancer, à l’occasion du nouveau millénaire, à Paris. Les différents organismes unissent leurs efforts afin de présenter des ateliers, cafés-rencontres et conférences. Le but de cette journée est de faire connaître les organismes œuvrant en oncologie dans le secteur de la Capitale-Nationale et de présenter des éléments caractéristiques de leurs services respectifs. La Journée 2021 sera présentée en visioconférence à compter de 9 h 15 ce matin. Les conférences et ateliers sont gratuits et l’inscription est obligatoire. www.eventbrite.ca/e/billets-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-cancer-du-4-fevrier-2021-138317907585

Double anniversaire

Isabelle Giguère et sa fille Florence Bouchard (photo) auront de nouveau l’occasion de célébrer cette année. Isabelle, conjointe de Patrick Bouchard, qui est clinicienne en oncologie à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, a 40 ans aujourd’hui, une étape marquante. Sa fille Florence, en 1re année à l’école Beauséjour de Saint-Émile, est née le même jour (4 février), mais en 2014, il y a 7 ans. L’âge de raison pour Flo. Les parents d’Isabelle (Johanne et Jean-Guy) sont extrêmement fiers de leur fille et de leur petite-fille, et aussi de leur gendre.

« Meating » de la relève

Simon Paquet (photo), directeur général des Équipements Plannord, partenaire de l’événement « Le Meating de la relève », me fait savoir que la présentation spéciale de 2020 a permis d’amasser 44 548,35 $, pour le Grenier de Lévis, comptoir alimentaire, soit une augmentation de plus de 14 000 $ comparativement à l’an passé. Pandémie oblige, le « meating » avait été annulé et avait cédé sa place à la boîte repas « Le généreux festin des fêtes », préparé par le restaurant Le Cosmos et offert en ligne à 125 $. La réponse fut immédiate. Fondé en 1991, l’organisme de sécurité alimentaire de Lévis offre des services d’aide alimentaire et d’accompagnement à des personnes et des familles du grand Lévis dans le besoin, dans le respect et la dignité, en collaboration avec des partenaires du milieu.

Le retrait du sou noir après 155 ans

Peut-être vous en reste-t-il quelques exemplaires dans un bocal dans une armoire ou le fond d’un tiroir. Je parle ici du sou noir, de la pièce d’un cent (photo) que la Monnaie royale canadienne a cessé de distribuer officiellement, il y 8 ans, le 4 février 2013. La raison ? Son coup de fabrication par rapport à sa valeur réelle. Une pièce de 1 cent coûtait en effet 1,6 cent à produire. Le premier cent canadien avait été frappé en 1858.

Anniversaires

Dave Pichette (photo de gauche), défenseur avec les Nordiques de 1980 à 1984, agent d’immeubles pour Re/Max Québec (Fortin Delage), 61 ans... Éric Pichette (photo de droite), président et chef de la direction de Groupe Qualinet, 49 ans... Émile Proulx Cloutier, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur québécois, 38 ans... Denis Savard, joueur de hockey (1980-96 : Blackhawks, Canadiens, Lightning), 60 ans... Natalie Imbruglia, chanteuse, 46 ans... Oscar De La Hoya, boxeur mexicain, 48 ans... Gérard Poirier, comédien, 91 ans.

Disparus

Le 4 février 2020 : Jacques Ménard (photo), 74 ans, homme d’affaires, philanthrope et citoyen socialement engagé, président de BMO Groupe financier, Québec de 2001 à 2018... 2018 : John Mahoney, 77 ans, acteur américain d’origine britannique... 2018 : Edwin Jackson, 26 ans, secondeur des Colts d’Indianapolis de la NFL... 2016 : Pascale Clément, 57 ans, directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec... 2014 : Keith Allen, 90 ans, directeur général des Flyers de Philadelphie durant les années 1970... 2013 : Marc Lamoureux, 58 ans, chroniqueur du journal Ici l’Info de Beauport... 2011 : Marie-Andrée Blouin, 47 ans, conjointe de Denis Pelletier du Complexe Chez Maurice à Québec...