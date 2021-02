Retour en or pour Mikaël Kingsbury

De retour à la competition après avoir subi une fracture de vertèbres lors d’un entraînement en novembre, le Québécois Mikaël Kingsbury n’a pas perdu de son lustre, remportant la médaille d’or, jeudi, lors de la Coupe du monde de ski acrobatique tenue à Deer Valley, aux États-Unis.

Kingsbury a enlevé les honneurs de la superfinale avec un brillant pointage de 88,10, devant le Français Benjamin Cavet (86,25) et l’Australien Matt Graham (84,44).

Originaire de la Colombie-Britannique, Brenden Kelly a pour sa part conclu au 13e rang. Avant la superfinale, Kingsbury avait précédemment dominé les qualifications avec un pointage de 86,28 et terminé deuxième de la première finale.

Du côté féminin, la championne française Perrine Laffont l’a encore emporté tandis que Sofiane Gagnon a été la meilleure représentante canadienne avec une 10e position. Justine Dufour-Lapointe, Berkley Brown, Maia Schwinghammer et Valérie Gilbert ont terminé respectivement 11e, 12e, 13e et 15e. La Québécoise Chloé Dufour-Lapointe s’est pour sa part arrêtée à l’étape des qualifications, n’ayant pas été en mesure de compléter sa descente.

Chez les hommes, Jordan Kober, Elliott Vaillancourt, Gabriel Dufresne et Kerrian Chunlaud n’ont pas non plus été en mesure de terminer parmi les 16 meilleurs à l’issue des qualifications.

Une autre étape de la Coupe du monde est prévue, dès vendredi, à Deer Valley.