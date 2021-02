Salvador: trois suspects poursuivis après une attaque en pleine campagne électorale

San Salvador | Trois suspects sont poursuivis au Salvador pour l'attaque meurtrière dimanche dernier en pleine campagne électorale contre une caravane de militants du Front Farabundo Martí pour la libération nationale (FMLN, ex-guerilla de gauche), a annoncé le parquet général.

Cette attaque, qui a fait deux morts et cinq blessés, s'est produite en plein centre de San Salvador, à moins d'un mois des élections législatives et quelques jours après que le président salvadorien, Nayib Bukele, eut critiqué les accords de paix, signés en 1992, entre l'armée et le FMLN pour mettre fin à la guerre civile.

Les trois suspects étaient employés au ministère salvadorien de la Santé, a déclaré le procureur général, Raul Melara, mercredi lors d'une conférence de presse.

Diego Alvarado Peña, un agent du ministère, Hector Castaneda, un chauffeur, et Roberto Carlos Coto, un garde de sécurité, ont été accusés d'«homicide aggravé et de tentative d'homicide», a-t-il indiqué. Seul M. Alavardo Peña n'a pu comparaître, étant hospitalisé après avoir été blessé par balles.

Les deux victimes de l'attaque, des militants du FMLN, ont été retrouvés le corps criblé de balles alors qu'ils conduisaient la caravane de campagne pour le scrutin du 28 février.

«Quelle que soit leur sympathie politique, ce sont deux Salvadoriens qui sont morts dimanche et nous devrions tous être consternés», a souligné le procureur, ajoutant que la police fédérale américaine, le FBI, avait offert son aide pour «contribuer» à l'enquête.

Après les violences, le Tribunal suprême électoral du Salvador avait demandé mardi à l'ONU, l'Union européenne (UE) et l’Organisation des États américains (OEA) d'envoyer leurs observateurs plus tôt que prévu pour le scrutin.

Quelque 5,4 millions de Salvadoriens sont appelés à élire les 84 députés du congrès unicaméral et les 262 maires du pays et leurs conseils municipaux.

Une dizaine de partis participent à cette élection dont le parti Nuevas Ideas (Nouvelles Idées, NI), du président Bukele, en tête dans les sondages.

Le président avait décidé à la mi-janvier de mettre un terme aux commémorations des accords de paix ayant mis fin à la guerre civile qui avait ravagé le Salvador pendant 12 ans, instituant à leur place une journée des victimes.