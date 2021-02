Tramway: Labeaume répète que son plan pour desservir les banlieues est «complet»

Contredisant les affirmations gouvernementales, Régis Labeaume a de nouveau assuré que le plan de la Ville de Québec pour desservir les banlieues est «complet».

• À lire aussi: Tramway: la CAQ en veut plus pour les banlieues

• À lire aussi: Desserte des banlieues avec le réseau structurant: Labeaume n’est pas le seul qui déplore le flou

«On a un plan complet qui est le tramway, la couronne périphérique et le transport à la demande, qui, en passant, va faire un tabac. Notre plan est là. Il est complet, pensé et réfléchi depuis des années», a soutenu le maire jeudi matin, en marge d’un point de presse.

D’après lui, «l’ensemble [du] plan, ça va augmenter la fréquentation, c’est clair, incluant dans les banlieues».

Dans l’édition de jeudi du Journal, une source bien informée a fait savoir que le gouvernement du Québec craint que l’achalandage du tramway soit touché négativement par l’abandon du trambus et de plusieurs kilomètres d’infrastructures.

Régis Labeaume n’a pas voulu commenter cette sortie. Il a insisté pour dire qu’il ne voulait pas réagir aux propos d’un «fantôme».

«Si cette personne existe, elle devrait donner son nom. C’est un fantôme, jusqu’à nouvel ordre. Je ne discute pas avec un fantôme, a-t-il coupé court. Des fantômes, on en a vu en masse, depuis quelques mois, qui parlent, mais on ne sait jamais c’est qui. Ils se contredisent entre fantômes. C’est la confrérie des fantômes.»

Un dossier «toujours politique»

Le maire a ajouté que le dossier du réseau structurant est «toujours politique» et que «tout le monde veut qu’on passe chez eux et qu’on fasse le tour de la ville en tramway, mais on n’a pas d’argent pour faire ça».

Vise-t-il particulièrement les députés caquistes de la région de Québec? «Tout le monde, les citoyens. Les députés, c’est des citoyens. En même temps, c’est toujours politique», a-t-il répondu, de façon énigmatique.

D’autre part, plusieurs experts ont déploré, jeudi, le fait que le gouvernement Legault ne définisse pas clairement la nécessité de mieux desservir les banlieues par le réseau structurant. «C’est une science, le transport collectif. Ces gens-là, je les trouve assez fiables», a lâché le maire en parlant des spécialistes cités dans Le Journal.