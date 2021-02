Trois albums à son image

Dominique Fils-Aimé chérit plus que tout la liberté artistique dont elle jouit et qui lui a permis d’amorcer sa carrière musicale en enregistrant trois albums consacrés à l’histoire de la musique noire en Amérique.

« Les albums sont faits, et j’ai pu aller au bout de ma vision sans que des gens me disent non ou me forcent à faire autre chose. C’est incroyable, cette liberté. Je me rends compte que ce ne sont pas tous les artistes qui l’ont. Ça vaut tout et ça permet de créer des choses différentes », confie l’artiste, qui sera en vedette à la une de notre Cahier Weekend, demain.

Vendredi prochain, la chanteuse montréalaise lancera Three Little Words, album de soul et de funk, qui conclura la trilogie comprenant les explorations blues de Nameless, paru en 2018, et jazz de Stay Tuned!, sorti en 2019.

L’artiste de 36 ans, autour de qui a été érigée la compagnie de disques Ensoul Records, a pu prendre des risques sans se soucier de savoir si le public serait au rendez-vous en masse. En créant sans contrainte et à sa façon, elle a finalement pu séduire de nombreux mélomanes et a remporté des trophées à l’ADISQ et aux Juno.

« Ça ne plaît pas à tout le monde et je ne m’attendais pas à ce que soit le cas, dit-elle, réaliste. Mais je pense que le public est plus ouvert qu’on s’imaginait à des propositions atypiques. Ça fait du bien. On disait que c’est l’ère des singles, que les gens n’ont pas l’attention pour suivre plus qu’une chanson. C’est faux. »

Sur Three Little Words, Dominique Fils-Aimé prêche pour une révolution guidée par l’amour de son prochain. Sa nouvelle collection de chansons, qu’elle veut lumineuses, se présente dans un emballage où le jaune domine.

Messages lumineux

C’est justement la même couleur que portait avec grâce la jeune poétesse Amanda Gorman, celle qui a enflammé les cœurs lorsqu’elle a livré un message d’espoir et d’unité en récitant son poème The Hill We Climb, à la cérémonie d’investiture du nouveau président des États-Unis, Joe Biden.

« Elle et beaucoup d’entre nous sommes sur la même longueur d’onde présentement, signale Dominique Fils-Aimé. De quoi avons-nous besoin ? De lumière et d’être cette lumière. De représenter ce changement qu’on veut voir. Ça faisait du bien d’avoir quelqu’un d’autre qui confirme que nous sommes plusieurs à avancer et que la force est dans le nombre. »