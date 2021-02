[VIDÉO] Un bel hommage à Shea Weber pour son 1000e match

Le Canadien de Montréal a rendu hommage à son capitaine, Shea Weber, lors d’une cérémonie précédant le match contre les Sénateurs d’Ottawa, jeudi soir, au Centre Bell, pour souligner son 1000e match dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le défenseur de 35 ans a atteint ce prestigieux cap mardi, alors que le Tricolore a croisé le fer contre les Canucks de Vancouver.

La vidéo hommage regroupait plusieurs de ses anciens coéquipiers des Predators de Nashville, qui l’avaient repêché en deuxième ronde (49e au total) en 2003.

Les gardiens Chris Mason et Pekka Rinne, les défenseurs Roman Josi et Ryan Suter, l’entraîneur Barry Trotz et le directeur général David Poile ont adressé quelques mots au Britanno-Colombien, qu’ils ont côtoyé à Nashville.

Certains de ses coéquipiers actuels chez le Canadien, dont Brendan Gallagher et Carey Price, ainsi que Geoff Molson et Marc Bergevin, ont tenu à souligner sa brillante carrière.

Sidney Crosby a aussi fait son apparition. Le joueur-vedette des Penguins a d’ailleurs louangé le lancer de Weber, qui a fait sa réputation à travers la ligue.